Esp : Le nouveau scandale du Barça est confirmé

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Le Barçagate n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt alors que l'enquête menée par le parquet de Barcelone concernant les paiements du club catalan à José María Enríquez Negreira se poursuit. Le Barça va être attaqué en justice.

En pleine reconstruction depuis le départ de Lionel Messi en 2021, le FC Barcelone tente actuellement de reconquérir la Liga avec le retour de Xavi, cette fois en tant qu'entraîneur. Récemment, le parquet de Barcelone a ouvert une enquête pour corruption. Les Blaugranas sont soupçonnés d'avoir versé entre 2001 et au moins jusqu'en juillet 2018, plus de 6 millions d'euros à DA SNIL 95, une société qui appartient à José María Enríquez Negreira, l'ancien numéro deux de l'arbitrage du championnat espagnol. Ces paiements frauduleux seraient arrivés sous la présidence de Josep Marta Bartomeu, ancien président très critiqué du FC Barcelone. Selon les sources judiciaires du journal El Pais, le parquet de Barcelone va bel et bien accuser le club catalan de corruption et de fraude commerciale.

Negreira souffre de la maladie d'Alzheimer et pourrait échapper au procès

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Si le FC Barcelone est reconnu coupable, le club 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions pourrait recevoir une très grosse amende ainsi qu'une sanction sportive. De son côté, José Maria Enriquez Negreira pourrait échapper à une sanction pénale puisque l'Espagnol est atteint de la maladie d'Alzheimer. L'ex-arbitre et vice-président du comité technique des arbitres (CTA) entre 1994 et 2018 aurait ainsi invoqué son droit de ne pas témoigner dans cette affaire qui bouleverse le football espagnol. Negreira a d'ailleurs affirmé qu'il était totalement neutre et qu'il avait seulement conseillé le FC Barcelone sur le comportement à adopter pour les joueurs face aux arbitres. La Liga a transmis tous les dossiers nécessaires à la justice espagnole ainsi qu'à l'UEFA avant que le verdict de cette affaire ne soit officiellement prononcé.