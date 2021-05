Esp : Le golf plutôt que le Real, Bale a tranché

Dans : Liga.

Le Gallois est en négociations pour mettre fin avec son contrat au Real Madrid. D'après le journal ABC, l'ancien joueur de Tottenham envisage de tout plaquer pour se mettre au golf.

Le natif de Cardiff, au palmarès bien garni, est en discussion avec les dirigeants du Real Madrid, lui qui doit revenir dans la cité espagnole cet été. Le but ? Mettre un terme à son contrat et récupérer quand même une partie du salaire que la Maison Blanche doit toujours lui verser jusqu'en 2022. L’ailier qui a fait des merveilles avec Tottenham notamment cette saison avec 16 buts en 35 matchs avec les Spurs, n'a cependant pas brillé avec le maillot des Merengue. Il ne jouait quasiment plus à la fin de son passage, Zinedine Zidane ne lui accordant plus sa confiance. Il a donc décidé de se faire prêter à Tottenham pour avoir du temps de jeu et être utile à son équipe de coeur. Gareth Bale, sachant que le Real ne compte pas plus sur lui l'année prochaine, espère ainsi qu’après l'Euro, qu'il disputera avec le Pays de Galles, il sera autorisé à raccrocher tout simplement les crampons. A seulement 31 ans, le choix est étonnant surtout qu'il avait encore de belles perspectives d’avenir, et une efficacité encore vérifiable lors de ses dernières sorties avec Tottenham.

Mais Gareth Bale a déjà tout prévu. Selon le journal ABC, sa passion pour le golf pourrait tout simplement devenir son métier, lui qui rêve de taper des balles dans le circuit professionnel. Gareth Bale a un gros faible pour la petite balle blanche, et il ne s’en est jamais caché. « Ce sport me permet de m'éloigner de tout ce qui est négatif et m'aide à retrouver mon calme », avait tenu à faire savoir le joueur du Real Madrid dans un podcast spécialisé sur le golf récemment. Leader de l’attaque galloise à l’Euro, Gareth Bale pourrait bien changer radicalement de cap à 31 ans après le rendez-vous de l’été.