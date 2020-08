Madrid : Gareth Bale va pourrir la vie de Zidane jusqu'en 2022

Dans : Liga.

A deux ans de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale a l'intention de ne pas bouger lors du mercato, quoi que cela lui coûte sportivement.

Entre Gareth Bale et le Real Madrid, le divorce est consommé depuis bien longtemps, et l’international gallois a clairement compris que Zinedine Zidane ne comptait plus du tout sur lui. La semaine passée, l’ailier de 31 ans a même carrément demandé à ne pas faire le déplacement avec ses coéquipiers en Ligue des champions contre Manchester City. Sur le papier, il y a donc la place pour un transfert de Bale lors de ce mercato, sauf que cela fait plusieurs fois que cette situation se produit et jamais l’attaquant gallois n’est parti, malgré des offres financières colossales venues de Chine. Et si l’on en croit le Daily Mail, ce marché des transferts 2020 ne changera pas la donne.

Le tabloïd anglais affirme qu’à deux ans de la fin de son très rentable contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale est prêt à ne plus jouer du tout jusqu’en 2022. Il est vrai que Florentino Perez avait offert un salaire de 15ME par an à l’ailier lorsque ce dernier avait décidé de rejoindre Madrid en provenance de Tottenham en 2013 pour 101ME, ce qui était alors le plus gros transfert de l’histoire du football. Depuis cela, hélas, la carrière de Gareth Bale décline doucement mais sûrement et s’il décide de rester chez les Merengue jusqu’en 2022, même sans jouer, cela risque de continuer sur cette triste voie. « Le Pays de Galles, le Golf, Madrid, dans cet ordre », jamais la banderole chère aux supporters gallois n’aura eu autant de sens.