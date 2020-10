Esp : L’arbitre de Barça-Madrid fan du Real, le scandale éclate !

Dans : Liga.

Samedi après-midi, Zinedine Zidane a sauvé sa tête au Real Madrid en remportant le Clasico (3-1) tant attendu face au FC Barcelone.

Les partenaires de Karim Benzema ont notamment profité d’un arbitrage favorable pour l’emporter face aux coéquipiers de Lionel Messi. Le Real Madrid a obtenu un penalty assez généreux en seconde période. Dans le même temps, La Pulga aurait également pu bénéficier d’un penalty, mais Juan Martinez Munuera en a décidé autrement. Ce lundi, l’arbitre de la rencontre fait carrément la Une du journal catalan Sport, lequel taxe l’homme en jaune de « Madritista assumé ». Il est notamment rappelé dans les colonnes du journal que cette « erreur » en faveur du Real Madrid n’est pas la première dans sa carrière.

Et preuve qu’en Espagne, on ne rigole pas avec l’arbitrage, les journalistes de Sport ont enquêté en profondeur afin de juger la partialité de Juan Martinez Munuera. Le média dévoile que le père de l’arbitre a fondé une pena (association de supporter en Espagne) du Real Madrid à Benidorm et qu’il s’est vanté d’avoir arbitré à plusieurs reprises des matchs de 3e division espagnole avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. L’enquête ne s’arrête pas là puisqu’il est indiqué que le frère de Juan Martinez Munuera, arbitre assistant durant le Clasico de samedi après-midi, est également un grand fan des Merengue. Autant dire que si toutes ces informations se vérifient, cela risque de faire scandale en Espagne, où il est régulièrement reproché au Real Madrid de bénéficier d’un avantage favorable, notamment lors des confrontations face au Barça.