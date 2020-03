Esp : Injustement traité, Benzema reçoit un lot de consolation

Dans : Liga.

Intouchable et performant au Real Madrid, Karim Benzema n’a pourtant pas la reconnaissance qu’il mérite. Un traitement injuste selon Dimitar Berbatov.

Passer plus de 10 ans au Real Madrid, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est dire à quel point la longévité de Karim Benzema au plus haut niveau représente un exploit. L’attaquant français, arrivé en 2009 aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo, a écarté tous ses concurrents les uns après les autres pour devenir l’avant-centre numéro 1 de la Maison Blanche. Celui que l’entraîneur Zinédine Zidane titularise les yeux fermés. Résultat, son remplaçant Luka Jovic vit une première saison compliquée au Real. Ce qui n’a rien d’étonnant pour Dimitar Berbatov, surpris du traitement médiatique accordé à l’ancien Lyonnais.

Le prix du joueur le plus sous-coté

« Luka Jovic est encore un très jeune joueur et il a fait une très bonne saison avec l’Eintracht Francfort, ce qui lui a valu de rejoindre le Real Madrid. Pour l’instant, les choses ne vont pas comme il le souhaite, mais n’oublions pas qu’il a Karim Benzema devant lui, a souligné le consultant de Betfair. Pour moi, Benzema est l’un des joueurs les plus sous-estimés en ce moment. Il marque tellement de buts et il n’obtient pas souvent la reconnaissance qu’il mérite. C’est difficile pour Jovic car il doit devancer le Français, mais quand Zinédine Zidane lui donnera une autre chance, j’espère qu’il la saisira. » Et encore, Berbatov ne connaît sans doute pas l’image de Benzema en France…