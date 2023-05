Esp : Hakimi n'ira plus jamais à Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une deuxième moitié de saison décevante à Paris, marquée notamment par deux expulsions coup sur coup, et un énorme souci extra-sportif, l'avenir d'Achraf Hakimi est incertain.

La saison dernière, le PSG est parvenu à réaliser un coup de maître en réussissant à faire prolonger Kylian Mbappé, malgré la convoitise du Real Madrid et un soi-disant accord verbal entre le club madrilène et le Français. Achraf Hakimi a particulièrement pesé dans la balance puisque les deux joueurs ont noué une relation amicale sur et en dehors des terrains. Et la présence du défenseur marocain a probablement contribué à faire rester Mbappé. Ce qui a été perçu comme une trahison par le Real Madrid, le club qui a formé Achraf Hakimi. Florentino Perez n'a pas oublié cet épisode alors que le joueur de 24 ans militerait pour quitter le PSG et repartir vers Santiago-Bernabeu..

Hakimi veut retourner au Real, Florentino Perez dubitatif

Selon les informations d'El Nacional, le Real Madrid et Florentino Perez, n'ont pas du tout apprécié que le Marocain contribue, en 2022, à ce que Kylian Mbappé prolonge au PSG. Le président madrilène a ouvertement avoué qu'il souhaitait recruter le Français à l'époque et Hakimi lui a mis indirectement des bâtons dans les roues. Désormais, les choses ont changé et c'est Hakimi qui souhaite signer au Real Madrid, club qui a révélé le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 aux yeux de l'Europe. L'ancien joueur de l'Inter Milan et du Borussia Dortmund n'est plus heureux à Paris, malgré la présence de son ami Mbappé, et samedi, après avoir été expulsé contre Ajaccio, il a même lâché un « c’est ça la France » qui n'est pas passé inaperçu. De quoi évidemment relancer les supputations sur l'avenir d'Achraf Hakimi, mis en examen en France pour viol et qui connaît un divorce très houleux. Mais, à en croire la presse espagnole, il ne trouvera pas refuse à Madrid.