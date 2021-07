Esp : Griezmann reste, ses coéquipiers vont le détester

Dans : Liga.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a de grandes chances de rester une saison de plus en Catalogne.

Il y a quelques jours, la tendance était clairement à un retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Et pour cause, le Barça et les Colchoneros étaient en négociations avancées pour l’échange du Français contre Saul Niguez, partant pour rejoindre Barcelone. Les discussions ont finalement été stoppées en raison du salaire d’Antoine Griezmann, trop conséquent pour l’Atlético de Madrid. Cette situation ne fait pas les affaires du Barça, qui cherche absolument à se débarrasser du salaire copieux du champion du monde tricolore. C’est ainsi que selon les informations obtenues ce lundi par Sport, « Grizou » pourrait rester un an de plus à Barcelone, faute de club capable d’assumer ses émoluments.

Une nouvelle baisse des salaires demandée ?

Le média espagnol dévoile par ailleurs que le transfert avorté d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid va pousser le FC Barcelone à exiger un effort colossal des autres joueurs blaugrana. Et pour cause, si Antoine Griezmann venait à rester, alors Barcelone devrait demander à tous ses joueurs de baisser leurs émoluments. Une manœuvre déjà tentée par le passé dans le but de permettre la prolongation de Lionel Messi… et qui avait échoué. En effet, même pour les beaux yeux du Ballon d’Or argentin, les joueurs barcelonais avaient refusé de baisser leur salaire. Il y a donc peu de chances qu’ils acceptent, cette fois pour permettre au Barça d’assumer le salaire d’Antoine Griezmann. La situation se corse donc à tous les niveaux pour le club espagnol ainsi que pour l’ex-attaquant de la Real Sociedad, dans une situation sportive compliquée avec les recrutements de Memphis Depay en provenance de l’OL et de Sergio Agüero, libre après son départ de Manchester City. Rien de bien positif et de reluisant pour Griezmann…