Esp : Griezmann a refusé le Barça, ils vont lui faire payer

Au début de l'été dernier, alors qu'il était en Russie avec l'équipe de France, Antoine Griezmann avait fait monter la pression autour de son avenir, l'attaquant des Bleus profitant d'une incroyable vidéo de marketing réalisée avec la société de Gérard Piqué pour annoncer que finalement il renonçait à l'offre du FC Barcelone pour rester à l'Atlético Madrid. Mais si l'on en croit L'Equipe, Antoine Griezmann est actuellement tenté de quitter le club madrilène, estimant qu'il ne pourra jamais aller plus haut s'il reste chez les Colchoneros, le champion du monde envisageant clairement de rejoindre le Barça au prochain mercato.

Mais si l'on en croit la presse espagnole, le club catalan n'a plus du tout le désir de recruter Antoine Griezmann, n'ayant pas vraiment apprécié le feuilleton de l'été dernier et ayant même déjà trouvé le futur renfort qu'il lui fallait. La Cadena Ser explique en effet que Barcelone travaille sur un attaquant au profil d'avenir et donc plus jeune que Griezmann. De son côté, Gérard Piqué, qui était dans le secret des dieux au mercato 2018, a cette fois refusé de se mouiller concernant une nouvelle vidéo avec l'attaquant tricolore. « Griezmann? Il faut parler avec lui, mais pour le moment il n'y a pas de documentaire prévu. Et même s'il en avait un, je ne le dirai pas », a reconnu le joueur du Barça, critiqué l'été dernier pour son implication dans la communication d'Antoine Griezmann.