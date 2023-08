Esp ‍: Un buteur et vite, le Real Madrid panique ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Benzema et la blessure de Vinicius Junior, le Real Madrid se retrouve affaibli dans le secteur offensif et pourrait réagir dans la dernière ligne droite du mercato, même si le dossier Kylian Mbappé est clos.

Dès le début du mercato estival, le Real Madrid a pris un pari très risqué, celui de ne pas remplacer numériquement Karim Benzema. Certes, le club de la Casa Blanca a recruté Joselu mais l’ex-attaquant de la Real Sociedad est davantage un joueur de complément plutôt qu’un titulaire en puissance et n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti pour intégrer le onze de départ. Lors des trois premières journées de Liga, le coach du Real a aligné un 4-4-2 en losange avec Jude Bellingham en soutien de Rodrygo et de Vincius Junior.

Le Real envisage de recruter un attaquant

Un dispositif payant puisque le Real a déjà engrangé neuf points sur neuf possible. Mais face au Celta Vigo vendredi soir, Vinicius Junior s’est blessé et manquera un mois et demi de compétition. Une véritable tuile pour le Real Madrid, qui pourrait bien réagir à deux jours de la fin du mercato. D’après les informations de Tomas Roncero, directeur adjoint du journal AS, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de recruter un joueur offensif pour compenser la blessure de l’international brésilien.

Sur Twitch, le journaliste pro-Madrid indique par ailleurs qu’en cas de « tirage au sort de la mort » jeudi pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait accélérer sur une piste offensive qui n’a pas encore fuité pour le moment. Selon Tomas Roncero, le Real Madrid n’a pas vraiment cherché de joueur offensif malgré l’échec du dossier Kylian Mbappé mais la blessure de Vinicius change tout dans l’esprit de Carlo Ancelotti et des dirigeants merengue. Sur le marché, les buteurs ne sont plus très nombreux à pouvoir changer de club. Dusan Vlahovic est toujours à la Juve et représente peut-être le bon coup de la fin de mercato tandis que Romelu Lukaku est en partance pour l’AS Roma. Enfin, un temps annoncé parmi les cibles du Real, Randal Kolo Muani est toujours bloqué entre Francfort et le PSG. Quelle que soit la décision qui sera prise, le Real Madrid devra trancher très vite la question d’un éventuel renfort mystère en attaque.