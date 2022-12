Esp : Dembélé court se consoler dans les bras de Xavi

Auteur de performances décevantes au Mondial 2022, le Français Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par les critiques. Des commentaires auxquels l’ailier du FC Barcelone compte répondre sur le terrain. D’où son retour annoncé avant la date prévue avec ses dirigeants.

A l’image de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, certains Mondialistes choisissent d’écourter les vacances accordées par leurs clubs respectifs. C’est aussi le cas d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Comme son coéquipier Jules Koundé, l’ailier tricolore est attendu à l’entraînement mercredi. Mais d’après le quotidien Sport, l’ancien joueur du Stade Rennais va réintégrer le groupe dès lundi.

🇫🇷 A worthy effort and congratulations on finishing as runners up. You both played a great #FIFAWorldCup.@jkeey4 @dembouz pic.twitter.com/nlwQYkU2av