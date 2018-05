Esp : Cristiano Ronaldo est inhumain, Saha le voit sur son visage

Dans : Liga.

Ancien partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United (2004-2008), Louis Saha a confié toute l’admiration qu’il avait pour l’international portugais. Dans une interview accordée à Goal, l’ancien avant-centre de l’Equipe de France qualifie « d’inhumaines » les performances et la régularité du buteur madrilène, auteur de 44 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« Ce n'est pas humain ce qu'il fait. Il y a les statistiques, mais il y a aussi l'intensité dont il fait preuve à chaque match. Sa motivation est énorme, d'ailleurs on voit qu'à chaque fin de match son visage est tout rouge à chaque fois (rires). Et, pourtant, deux ou trois jours après, il remet ça. Il ne rate pas beaucoup de matches » a expliqué Louis Saha. Dans quelques jours, Cristiano Ronaldo aura de nouveau l’occasion de prouver l’immense joueur qu’il est puisque « CR7 » disputera une troisième finale de Ligue des Champions en trois ans, cette fois face à Liverpool. Et en cas de nouvelle prestation XXL et de nouveau sacre, il prendra (encore) une option sérieuse sur le Ballon d’Or…