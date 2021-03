Esp : Benzema roi de Madrid, la France doit s'incliner

Dans : Liga.

Tandis que l'équipe de France se prive de ses talents, Karim Benzema est considéré comme indispensable au Real Madrid. Un sondage valide ce statut pour KB9.

A l’heure où la France a entamé la campagne qualificative pour le Mondial 2022, Karim Benzema travaille sereinement avec le Real Madrid, l’attaquant français ne s’exprimant plus du tout sur ce sujet, conscient que ses propos sur les Bleus pouvaient mettre le feu. Tandis que dans notre pays, le débat sur l’absence de Benzema chez les Tricolores depuis 2015 suscite des polémiques virulentes, pour des motifs plus ou moins avouables, en Espagne on est toujours autant effaré que Didier Deschamps se prive d’un tel talent, et cela même si la France est devenue championne du monde sans Karim Benzema. Ce dimanche, à l’heure où les Bleus sont au Kazakhstan en rêvant du Qatar, le Mundo Deportivo a réalisé un sondage afin de connaître le jouer le plus important du Real Madrid.

Benzema idole du Real Madrid

Et le résultat ne laisse pas la place au doute, puisqu’avec 44,73% Karim Benzema est considéré comme le joueur le plus important de l’équipe de Zinedine Zidane, largement devant Luka Modric, qui a battu samedi le record de sélections avec la Croatie, et Casemiro. Nul n’est prophète en son pays, la formule ne peut pas mieux s'appliquer qu'à KB9, en espérant que la question de son absence chez les Bleus ne se pose pas lors du prochain Euro ou dans un an au Qatar. La récente campagne pour la présidence de la Fédération Française de Football, où le dossier Karim Benzema, a provoqué un gros clash entre candidats, ayant démontré que la plaie béante depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena n'était pas refermée. Pas plus que les polémiques engendrées par la petite phrase de l'attaquant madrilène sur la « partie raciste » de la France qui avait poussé Didier Deschamps à l'exclure de l'équipe de France.