Messi revient à Barcelone, à la plage pas au Camp Nou

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi est attaché à Barcelone. Malgré son transfert au PSG l'été dernier; l'Argentin a encore la cité catalane près du cœur et dans l'esprit. Il a d'ailleurs profité de ces derniers jours pour y retourner, une habitude cette saison.

Dans le football, il y a des associations qui sont fortement ancrées dans l'esprit des gens. L'une des plus célèbres est celle entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Légende du club, l'Argentin aurait pu y rester toute sa carrière. Toutefois, à sec financièrement, le Barça a du s'en séparer l'été dernier et Messi est parti vers le PSG. Si sportivement et financièrement la Pulga s'y retrouve, cela reste un crève-cœur pour un joueur qui est resté plus de 20 ans dans le même club et la même ville. Parfois, certains observateurs se sont demandés si Messi était vraiment heureux dans sa nouvelle ville, lui qui a construit sa famille en Catalogne.

Messi encore à Barcelone mais aucun transfert n'est en vue

Un constat renforcé par les informations du Daily Mirror. En effet, le journal anglais a révélé que la Pulga a passé ses célébrations du titre de champion de France...à Barcelone. Le PSG avait accordé des jours de congés à ses joueurs après le sacre national et Messi a décollé vers la Catalogne. Toutefois, comme l'indique les journalistes anglais, les supporters du PSG n'ont pas à craindre un départ pour l'été prochain.

Messi and Anto back in Barcelona 😍 pic.twitter.com/mjfLF1RiEF — J. (@Messilizer) May 2, 2022

En effet, il a été récurrent cette saison que Messi profite de ses congés pour retourner à Barcelone et aller voir certains de ses amis. C'était le cas cette semaine puisqu'il est allé voir son ancien coéquipier Sergio Busquets. Très proche du milieu barcelonais, il a déjeuné avec lui et leurs épouses respectives dans un bar de plage nommé Chalito qui appartient à un autre ami, l'Uruguayen Luis Suarez. Même s'il prend ses marques au PSG et veut y montrer son potentiel la saison prochaine, Barcelone représente plus qu'une ville pour Lionel Messi, c'est sa maison.