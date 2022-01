Esp : Benzema rend Cristiano Ronaldo ringard

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre Valence ce week-end, Karim Benzema totalise déjà 22 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Les statistiques de l’avant-centre du Real Madrid sont exceptionnelles, tout autant que son rendement incroyable. A l’apogée de son art, Karim Benzema se bonifie avec l’âge comme le bon vin, selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Serviteur de Cristiano Ronaldo durant de longues années au Real Madrid, il s’est imposé depuis trois ans comme le taulier des Merengue. Et selon Julio Pulido, journaliste du Carrusel Deportivo, il est clair que Karim Benzema n’a jamais été aussi fort que depuis que Cristiano Ronaldo n’est plus dans ses pattes au Real Madrid. Des propos très cash que le Portugais ne va sans doute pas aimer, mais qui reflètent une réalité implacable selon le journaliste espagnol. D'autant que depuis son départ, Cristiano Ronaldo a soufflé le chaud et le glacial à la Juventus Turin et à Manchester United pendant que Karim Benzema fait l'unanimité sans contestation possible au Real Madrid.

𝟯𝟬𝟭 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗱𝗲 𝗺𝗶 𝘃𝗶𝗱𝗮… 𝘔𝘶𝘺 𝘰𝘳𝘨𝘶𝘭𝘭𝘰𝘴𝘰 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘳 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘥𝘰 𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘪𝘧𝘳𝘢… ᴠᴀᴍᴏɴᴏs @realmadrid 🤍⚔️ #Nueve #HalaMadrid #300 #301 #Alhamdulilah pic.twitter.com/I124ItjYKI — Karim Benzema (@Benzema) January 9, 2022

« Il y a un tournant dans la carrière de Benzema : le départ de Cristiano Ronaldo du Real. C'est à ce moment-là que Benzema a acquis une certaine maturité et un leadership au sein de l'équipe, ce qui l'a amené à réaliser ses meilleures années depuis qu'il est au Real Madrid » estime Julio Pulido. Dans la même émission, le journaliste Antonio Romero a également chanté les louanges de Karim Benzema. Mais il n’a pas oublié de mettre en avant son entente exceptionnelle avec Vinicius Junior, le deuxième homme fort de l’attaque du Real Madrid cette saison. « Ensemble, Benzema et Vinicius forment la paire la plus déséquilibrante du football mondial » estime-t-il avant de poursuivre.

Benzema et Vinicius, le duo de feu du Real

« L’un est la verticalité et l’autre débordement. Benzema est le miroir dans lequel les jeunes joueurs du vestiaire se regardent. Il y a eu des moments où Benzema était un peu indolent. Mais est passé du statut de très bon joueur à celui de légende du Real Madrid. Le Real Madrid est l’équipe qui arrive dans mes meilleurs conditions pour la Supercoupe parmi les quatre. Ils sont favoris contre le FC Barcelone » a-t-il analysé. Il est vrai qu’avec un Karim Benzema en super forme, qui a encore prouvé son incroyable talent ce week-end avec un doublé, le Real Madrid sera le grand favori de la Supercoupe d’Espagne qui se dispute cette semaine avec un alléchant Clasico entre le Real et le Barça mercredi soir à 20 heures.