Karim Benzema est une légende, fin du débat

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé avec le Real Madrid contre Valence, Karim Benzema a marqué une nouvelle étape dans sa carrière avec les Merengue. L'ancien lyonnais est dans l'histoire du club.

Le Paris Saint-Germain est prévenu, il lui faudra sérieusement se méfier de Karim Benzema lors de la double confrontation face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Car même si les années passent, l’attaquant tricolore de 34 ans ne perd rien de son efficacité et l’équipe de Valence l’a appris à ses dépens samedi soir à Santiago-Bernabeu. Facile vainqueur (4-1), l’équipe de Carlo Ancelotti a compté sur un doublé de KB9 et un de Vinicius Jr, dont l’association avec l’ancien lyonnais fonctionne de mieux en mieux. Avec ces deux buts supplémentaires, Karim Benzema a porté à 301 son nombre de buts sous le maillot de la Maison Blanche depuis qu’il a rejoint Madrid il y a bientôt douze ans. Le buteur tricolore a eu besoin de 584 matchs pour atteindre ces 301 réalisations, et il pointe désormais à 7 buts de la légende du football qu’est Alfredo di Stefano. De quoi forcément faire plaisir à celui qui a retrouvé l’équipe de France en 2021 avec la réussite que l’on sait.

Interrogé à la télévision espagnole sur cette performance qui le fait un peu plus entrer dans l’histoire du Real Madrid, Karim Benzema n’a pas masqué son bonheur. « C'est une fierté d’atteindre ces chiffres-là avec le Real Madrid, ça me rend très heureux. Ce club est le meilleur du monde pour moi. On a fait un grand match après la défaite contre Getafe, on a gagné en Coupe et là on fait un grand match devant notre public, c'était important. Ce sont des chiffres conséquents, si l'on peut aider l'équipe avec des buts et des passes décisives, on le fera toujours », a confié le buteur français qui n'a pas l'intention d'en rester là cette saison. Le PSG espère que Karim Benzema ne fera pas grimper cette barre lors de la double confrontation à venir en février et mars prochain.