Esp : Benzema a bien prolongé au Real Madrid jusqu'en 2022

Dans : Liga.

Karim Benzema restera une saison de plus au Real Madrid puisque l'attaquant français a prolongé d'un an son bail en Espagne.

Le week-end dernier, la presse espagnole avait annoncé que Karim Benzema avait récemment prolongé son contrat pour une saison supplémentaire au Real Madrid. Et pour aboutir à cet accord, qui devrait être officialisé par Florentino Perez en fin de saison, l’ancien lyonnais était revenu à ses premier amours, puisque c’est Karim Djaziri, son agent historique, avec qui il ne travaillait plus depuis un an, qui avait finalisé le deal.

Invité ce mercredi soir de RMC, Karim Djaziri a confirmé qu’effectivement Karim Benzema avait signé jusqu’en 2022 avec l’équipe de Zinedine Zidane. « Karim vient de prolonger son contrat au Real jusqu’en 2022, c’est officiel. Ça l’emmènera jusqu’à 35 ans, après on verra. Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu Lyon dans son cœur », a confié l’ami de Karim Benzema. Pour rappel, ce mercredi soir, l'attaquant tricolore jouera son 100e match de Ligue des champions avec le Real Madrid, puisqu'il est titulaire dans le 11 de Zizou contre Manchester City.