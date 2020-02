Esp : Benzema revient à ses premiers amours pour rester au Real Madrid

Dans : Liga.

Ce vendredi, le quotidien AS confirme qu'en fin de saison le Real Madrid et Karim Benzema vont annoncer la prolongation de l'attaquant français jusqu'en 2022. Pour cela, KB9 aurait fait revenir son agent historique.

Lié avec le Real Madrid jusqu’en 2021, Karim Benzema n’a aucun souci à se faire pour son avenir. En effet, Florentino Perez et Zinedine Zidane n’ont pas l’intention de voir partir l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, et un accord a déjà été trouvé pour prolonger d’une saison le contrat de KB9. Cependant, il faudra attendre la fin de la saison pour que cette décision soit officielle, la relation entre le joueur français et les Merengue étant idéale. Ce vendredi, le quotidien sportif AS affirme que pour faciliter cette négociation, Karim Benzema a décidé de travailler avec Karim Dzajiri, son agent de toujours avec qui il avait pris ses distances fin 2018 sur le plan professionnel, même si les deux étaient restés en très bons termes. Karim Djaziri avait détecté le talent de Karim Benzema, alors que ce dernier était un très jeune joueur de l’OL.

Après avoir quitté son ami et représentant, l’attaquant français du Real Madrid avait signé avec l’agence Best Of You, qui s’occupe notamment de Casemiro. Mais c’est en faisant appel à son ancien agent que les choses ont accéléré dans la reconduction de son contrat avec la Maison Blanche, preuve que l’amitié entre les deux hommes n’étaient pas feintes. Arrivé au Real Madrid au mercato 2009, Karim Benzema aura passé 13 ans au sein du club espagnol lorsque son contrat s’achèvera. Un sacré bail.