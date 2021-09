Dérapage raciste, Eduardo Camavinga mal accueilli en Espagne

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Eduardo Camavinga a été victime de propos racistes lors de sa présentation au Real Madrid. La télévision espagnole a ouvert une enquête.

Arrivé en cette fin de semaine à Madrid, Eduardo Camavinga a été présenté à la presse avec son nouveau maillot. Avec la fin du mercato et la trêve internationale, le milieu de terrain n’avait pas encore eu le temps de terminer les formalités en raison de sa signature très tardive. C’est désormais chose faite, et avec le sourire. Le joueur n’a pas oublié de souligner le bon état d’esprit dans lequel il quittait son club formateur, le Stade Rennais, qui récupèrera environ 30 millions d’euros dans la transaction. Camavinga a ensuite répondu aux journalistes lors de la conférence de presse, qui a été diffusée sur plusieurs chaines espagnoles.

🎙 ¡EL MICRO ESTÁ ABIERTO!



😱 “Este tío es más negro que el traje”, se escuchó en pleno programa Estudio Estadio con la convergencia de @Camavinga 🇫🇷 en Real Madrid 🇪🇸



🎥 @_alberto_martin



pic.twitter.com/L2EU1vapef — El Gráfico (@elgraficoweb) September 9, 2021

A cette occasion, un commentaire rebutant et raciste a fait hurler les suiveurs de la chaine RTVE. A la fin d’une question auquel l’international français répondait, une intervention d’une journaliste de la chaine a été clairement audible pour les téléspectateurs avec cette phrase glaçante : « Este tío es más negro que el traje » (« ce type est plus noir que son costume »). Des propos entendus très distinctement, mais uniquement pour les téléspectateurs, et pas par le joueur en personne. Ils n’ont en tout cas pas empêché l’autre présentateur d’enchainer pour essayer de rapidement passer à autre chose, l’intervenante en question n’ayant visiblement pas compris qu’elle pouvait être entendue à l’antenne. En tout cas, les internautes n’ont pas laissé passer ça, demandant des comptes à la chaîne espagnole.

La RTVE ouvre une enquête

RTVE s’est excusé platement, auprès de ses auditeurs et d’Eduardo Camavinga en personne. « C’est un manque de respect et ce sont des mots totalement inappropriés, surtout à la télévision publique et nous les condamnons fermement », a notamment fait savoir la chaine, qui a annoncé avoir ouvert une enquête interne afin de prendre les mesures appropriées auprès de celle qui a prononcé ces mots. La personne en question ne ferait pas partie du personne de la RTVE, mais serait une collaboratrice sollicitée pour cette émission.