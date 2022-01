Dembélé rend fou le Barça, départ imminent !

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé a refusé une nouvelle offre de prolongation, pourtant alléchante. Le FC Barcelone a donc pris la décision de le vendre dès cet hiver et réfléchit même à ne plus lui laisser porter le maillot du club.

Transféré environ 140 ME bonus à l'été 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a plus déçu que régalé le FC Barcelone depuis. Si son talent reste indéniable et lui permet de faire des différences régulièrement, l'international français, freiné par un physique fragile et par un manque de sérieux évident, a trop souvent été absent en Catalogne. Cela n'empêche pas que le Barça comptait énormément sur lui pour l'avenir. Xavi apprécie beaucoup son profil, qui apporte de la vivacité sur le front de l'attaque barcelonaise, ce qui manque depuis quelques mois. C'est pour ces raisons que le géant de Liga a décidé de transmettre une très belle offre de prolongation de contrat à Ousmane Dembélé, estimée entre 20 et 25 ME annuels. L'ancien joueur du Stade Rennais l'a refusée, au grand dam du Barça qui va prendre des mesures fortes.

Le Barça va baisser la clause libératoire de Dembélé

¿Que Dembélé pide 200 M€ por renovar 5 años + 40 M€ en comisiones para él y su agente?



5 años aquí sin hacer nada, de lesión en lesión, con varios actos de indisciplina... y te pide esa burrada para renovar? Yo lo tengo muy claro. pic.twitter.com/eSeds4DBcD — -1899- FCBarcelona (@_Futbolero_) January 16, 2022

Selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone va retirer très rapidement son offre pour Ousmane Dembélé. Les dirigeants catalans, particulièrement agacés, n'accepteront même plus que le champion du monde change d'avis. Il est prié de faire ses bagages, dès ce mois de janvier. Le Barça va largement baisser la clause libératoire de son ailier, fixée à 500 ME, afin d'attirer les autres écuries européennes. Joan Laporta réfléchit également à ne plus jamais faire jouer Ousmane Dembélé, et ce même s'il venait à rester jusqu'au terme de son contrat, c'est-à-dire à la fin de saison. Le FC Barcelone compte bien faire respecter sa grande institution. Dembélé servira d'exemple.