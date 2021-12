Dembélé et le Barça, fin du suspense le 31 décembre

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin prochain, Ousmane Dembélé va rapidement devoir trancher la question de son avenir.

Le nouvel entraîneur barcelonais Xavi a publiquement fait savoir que son souhait était de prolonger Ousmane Dembélé, mais le club blaugrana ne se mettra pas à genoux devant l’international tricolore. Et pour cause, cela fait maintenant plusieurs mois que le FC Barcelone tente de prolonger Ousmane Dembélé, mais les exigences financières de l’international français compliquent les négociations. Lassés par la situation, les dirigeants barcelonais ont pris le taureau par les cornes en fixant un ultimatum à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Stade Rennais selon les informations de Sport. Ainsi, si Ousmane Dembélé n’a pas accepté l’offre de prolongation de contrat du FC Barcelone le 31 décembre prochain, le club catalan ne tentera plus de lui faire signer un nouveau bail et Ousmane Dembélé partira libre en juin.

La Premier League fait les yeux doux à Dembélé

La décision a été prise par les hautes sphères du FC Barcelone et a été validée par Xavi en personne, l’ancien capitaine du club blaugrana n’appréciant pas du tout qu’un joueur prenne ainsi le Barça en otage en faisant trainer des négociations en longueur. Reste maintenant à voir si Ousmane Dembélé, qui a reçu un pont d’or de Newcastle et qui est courtisé par d’autres clubs de Premier League, acceptera l’offre du Barça ou s’il se laissera convaincre par les propositions beaucoup plus juteuses financièrement des clubs anglais. Une chose est en revanche certaine, le Barça souhaite que cet interminable feuilleton prenne définitivement fin le 31 décembre prochain. Soit pour boucler la prolongation d’Ousmane Dembélé, ce que veulent les dirigeants catalans en priorité, soit pour avancer sur le recrutement de son successeur à compter du mois de juin. Le nom de Timo Werner (Chelsea) revient par exemple avec insistance ces derniers jours…