Barça : Dembélé exige un salaire ahurissant !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé exige un salaire colossal pour prolonger.

Le feuilleton Ousmane Dembélé ne fait que commencer. Tandis que Xavi a publiquement témoigné de son envie de conserver l’international français à Barcelone à l’issue de la saison, les négociations trainent entre l’entourage de l’ancien Rennais et la direction catalane. Il faut dire que les finances du FC Barcelone ne permettent pas au club blaugrana de faire des folies. De son côté en revanche, Ousmane Dembélé exige un salaire colossal pour continuer l’aventure au Camp Nou selon les informations de Foot Mercato. Le média spécialisé affirme que Newcastle, récemment racheté par l’Arabie Saoudite, a d’ores et déjà proposé un pont d’or à Ousmane Dembélé avec un salaire XXL de 15 millions d’euros par an plus 15 millions d’euros de prime à la signature.

L'Angleterre s'affole pour Dembélé

En plus de Newcastle, un cador de Premier League dont l’identité n’a pas filtré est prêt à casser sa tirelire pour s’offrir Ousmane Dembélé. Ce club en question aurait proposé un salaire hors sol estimé à 20 millions d’euros nets par an en plus d’une prime à la signature élevée à 30 millions d’euros pour Ousmane Dembélé. Des chiffres qui font tourner la tête du principal intéressé, lequel se montre dorénavant très gourmand envers le FC Barcelone. Selon le média, Ousmane Dembélé donne toujours sa priorité au Barça, un club dans lequel il se sent bien et au sein duquel il est certain de pouvoir progresser avec Xavi à ses côtés. En revanche, l’entourage de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a informé Joan Laporta qu’il était indispensable que l’offre du Barça soit revue à la hausse. De là à ce que l’offre atteigne les sommes proposées par les clubs anglais ? Réponse dans les prochaines semaines…