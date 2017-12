Dembélé est prévenu, le Barça ne lui fera aucun cadeau

Dans : Liga, Foot Europeen.

Blessé à la cuisse gauche en septembre dernier, Ousmane Dembélé pourra bientôt retrouver la compétition avec le FC Barcelone.

Pour promouvoir le match de Liga contre Levante le 7 janvier, le Barça a utilisé l’image de sa recrue estivale histoire d’annoncer son retour. Bien sûr, l'ailier français aura besoin de temps avant de retrouver sa condition physique et son meilleur niveau. D’autant que le staff blaugrana, qui a freiné les ardeurs de Dembélé pendant sa guérison, n’a pas l’intention de lui offrir une place de titulaire aussi facilement malgré les 105 M€ (hors bonus) dépensés pour son transfert.

« Ousmane est jeune et il veut jouer, c’est logique, mais il a fallu le freiner un peu, a confié une source du FCB au quotidien El Pais. Son évolution est très bonne et nous pensons qu’il sera rapidement de nouveau avec l’équipe, mais nous ne prendrons aucun risque pour gagner une semaine. Avec lui, nous serons meilleurs. Il devra beaucoup travailler pour s’intégrer à l’équipe, même s’il a le talent, l’envie et la jeunesse et que le vestiaire l’apprécie beaucoup. » Compte tenu des bons résultats du Barça cette saison, l’ancien Rennais devra logiquement gagner sa place.