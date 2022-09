De l’Atlético au Barça, Griezmann a perdu des millions d'euros

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En quittant l’Atlético Madrid pour le FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann s’est probablement trompé dans son choix de carrière. L’attaquant français n’a jamais retrouvé son meilleur niveau depuis son départ. Et pour ne rien arranger, son salaire a considérablement chuté en Catalogne.

Antoine Griezmann ne l’avouera sans doute pas. Mais trois ans plus tard, le Français a de quoi regretter son choix de carrière. A l’été 2019, la star de l’Atlético Madrid décidait de rejoindre le FC Barcelone pour s’assoir à la table de Lionel Messi et Luis Suarez. Leur association semblait alors prometteuse sur le papier. D’autant que la philosophie du Barça semblait correspondre à ses qualités.

On ne s'attendait donc pas à voir Antoine Griezmann perdre son football pendant ses deux saisons passées en Catalogne. L’attaquant n’a jamais retrouvé son meilleur niveau depuis son départ. Et pour ne rien arranger, l’ancien joueur de la Real Sociedad a perdu énormément d’argent ! Selon les révélations du journal El Mundo, la prolongation signée à l’Atlético Madrid en 2018, lorsqu'il était déjà passé proche d'un transfert au Barça, lui assurait un salaire annuel net de 17 M€ la première année, plus 3 M€ en guise de réajustement.

Un salaire presque divisé par deux

Puis les quatre années suivantes lui garantissaient chacune 20 M€ nets. Au total, ce bail aurait donc offert à Antoine Griezmann 100 M€ nets sur cinq ans. L’international tricolore a quand même choisi de partir après seulement une année, en acceptant la proposition du FC Barcelone qui ne lui offrait que 98 M€ bruts sur cinq ans, soit environ la moitié de ce qu’il touchait dans la capitale espagnole.

Le Barça lui a néanmoins présenté d’énormes bonus pour compenser. Il n’empêche que tous n'ont pas été débloqués. Du coup, pendant ses deux saisons au club catalan, l’attaquant actuellement prêté à l’Atlético Madrid n’avait touché que 46,5 M€ bruts, alors qu’il aurait perçu 40 M€ nets chez les Colchoneros. Et l’attaquant n’a pas fini d’en payer les conséquences, lui dont le temps de jeu est limité cette saison à cause d’un désaccord entre le Barça et l’Atlético Madrid.