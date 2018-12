Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann… Le coup de colère de Modric !

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

On le sait, Luka Modric s’exprime beaucoup plus sur le terrain que derrière un micro.

Contrairement à d’autres, le milieu du Real Madrid n’a pas multiplié les sorties médiatiques pour réclamer des récompenses individuelles. Son humilité ne l’a pourtant pas empêché de remporter les titres de meilleur joueur FIFA et UEFA, ainsi que le Ballon d’Or 2018. De quoi provoquer de nombreuses critiques chez les fans de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi notamment. Jusqu’ici, Modric préférait ne pas répondre. Mais il a fini par craquer !

« Ce sont deux phénomènes qui dominent le football depuis 10 ans grâce à leur talent. Mais là, on parle du rendement sur la saison, a expliqué le Croate à Sportske Novosti. Cela veut dire que les votes des entraîneurs, des joueurs, des légendes du football, des journalistes et des amateurs de foot sont les mêmes. A moins qu'ils ne se trompent tous ? Si on vote en se basant sur la qualité des joueurs, on peut déjà distribuer tous les trophées à Messi et Ronaldo tant qu'ils joueront, et annuler tous les votes. »

Modric recadre Simeone !

Au passage, Modric a aussi réglé ses comptes avec Diego Simeone. L’entraîneur de l’Atlético Madrid, persuadé que le Real Madrid est avantagé, n’a cessé de soutenir son attaquant Antoine Griezmann pour le Ballon d’Or. « Je suis entièrement d'accord lorsque Simeone répète que son joueur est le meilleur, mais il a toujours besoin de critiquer le Real et ses joueurs, a regretté le Merengue. Il profite de chaque occasion pour dénoncer des actions non réalistes pour expliquer les succès du Real au détriment des autres. »

« J'ai un grand respect pour Simeone, pour les joueurs et supporters d'un grand club comme l'Atlético. Quand on gagne, on les félicite sincèrement. Mais ce n'est pas juste que nos succès, dont nos deux finales de Ligue des Champions remportées face à l'Atlético, soit réduits à ses thèses populistes sur des supposées faveurs au Real », a dénoncé le finaliste du Mondial 2018, visiblement agacé par ce manque de considération après sa superbe saison.