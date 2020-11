Covid : Le Barça annonce une baisse générale des salaires !

Dans : Liga.

Pour lutter efficacement contre la crise du Covid-19, le FC Barcelone doit réaliser une économie de 170 millions d’euros d’ici à la fin de cette saison.

Ce vendredi, le club catalan a d’ailleurs fait un grand pas vers cet objectif-là. Puisque le Barça vient d’annoncer un accord général sur une baisse des salaires des joueurs et du staff. « Aujourd'hui, les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet un ajustement du coût salarial de la saison en cours, pour un montant de 122 millions de rémunération fixe, auquel s'ajoute le report de 3 ans de rémunération variable de cette saison, budgété à un montant approximatif de 50 millions d'euros. Ce principe d'accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe d'acteurs et de techniciens concernés. L'accord, s'il est ratifié, représentera un jalon de grande importance pour réorienter la situation économique actuelle. Que les deux parties reconnaissent le grand effort qui a dû être fait pour parvenir à ce principe d'accord et s'en félicitent », explique le FCB dans un communiqué.

D’après la presse espagnole, Ronald Koeman a notamment accepté de baisser grandement son salaire. Tout comme Marc-André ter Stegen, Gérard Piqué, Frenkie de Jong ou Clément Lenglet, des joueurs prolongés en octobre dernier, mais qui vont connaître un report de salaires de - 30 % dans les mois à venir. Les plus gros salaires, comme Lionel Messi ou Antoine Griezmann, ont également validé cet accord, malgré les réticences du passé…