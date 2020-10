Esp : Baisse des salaires, c’est le clash à Barcelone

Dans : Liga.

Durant la trêve internationale, Josep Maria Bartomeu a informé par mail les joueurs du FC Barcelone de son intention de baisser les salaires.

L’intention du président catalan est clairement de diminuer les charges fixes du club blaugrana en cette période de crise sanitaire et financière. Mais selon les informations de la radio RAC 1, Lionel Messi et les joueurs du FC Barcelone n’ont pas apprécié le fond et la forme de cette annonce. Ils auraient aimé être prévenus autrement que par mail en plein milieu d’une trêve internationale. De plus, ils ont clairement fait savoir à leur patron qu’ils n’avaient aucunement l’intention de consentir à une baisse salariale, malgré la pandémie de Covid-19 et les difficultés financières extrêmement préoccupantes du Barça.

La tension risque toutefois de monter d’un cran dans les heures à venir puisque, toujours selon la radio catalane, Josep Maria Bartomeu a riposté en faisant savoir aux joueurs du FC Barcelone qu’ils n’avaient tout simplement pas le choix, et que son intention était bel et bien de baisser les salaires de tous les joueurs de l’effectif professionnel… mais également de la réserve ! Il n’y a pas de petites économies à Barcelone en cette période de crise, et tout le monde va devoir faire un effort sur ses émoluments dans les semaines à venir. En conflit avec ses dirigeants depuis cet été, Lionel Messi devrait monter au front afin de défendre ses coéquipiers dans ce dossier. Pour rappel, les prochaines élections pour le poste de président du FC Barcelone sont prévues les 20 et 21 mars. A ce rythme, elles se dérouleront dans un climat délétère.