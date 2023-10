Ce joueur du PSG rend Bellingham jaloux

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Jude Bellingham crève l'écran depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier. Cependant, l'Anglais aimerait avoir d'autres qualités que les siennes.

Le Real Madrid était le club de coeur de Jude Bellingham et l'Anglais ne voulait pas rejoindre un autre club l'été dernier malgré les offres qu'il possédait. Le milieu de terrain est l'un des hommes forts de l'équipe merengue depuis son arrivée. C'est bien simple, en 10 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, l'ancien du Borussia Dortmund a planté 10 buts pour 3 passes décisives données. Son impact est total et les fans espagnols sont ravis de l'investissement réalisé. Cependant, Bellingham sait qu'il doit encore progresser dans certains secteurs de jeu, lui qui n'a que 20 ans. Parmi les joueurs qu'il apprécie tout particulièrement voir jouer : Ousmane Dembélé et ce, pour une raison bien précise.

Bellingham veut savoir tout faire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Lors de quelques mots échangés avec le site officiel de l'équipe d'Angleterre, le nouveau joueur du Real Madrid a en effet fait un aveu concernant le champion du monde 2018. « J'aimerais être naturellement ambidextre. J'aime beaucoup voir des joueurs comme Ousmane Dembélé et d'autres qui peuvent tirer des corners des deux côtés etc... », a notamment indiqué Jude Bellingham, qui sait qu'il a encore besoin de progresser dans certains domaines malgré sa précocité déjà impressionnante. A noter qu'outre le côté ambidextre de Dembélé, l'Anglais a indiqué être jaloux de la vitesse de Kyle Walker : « La vitesse de Kyle Walker... Je pense que les matchs sont bien plus faciles quand vous êtes si rapides. J'aimerais pouvoir dépasser les autres footballeurs comme il le fait ». Voilà qui ne manque pas d'honnêteté même si à son jeune âge, Bellingham n'a que peu d'équivalents à son poste depuis le début de la saison.