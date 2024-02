Débarrassé du boulet Benzema, le Real cartonne

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Quasi inarrêtable cette saison, le Real Madrid pourrait terminer l’exercice avec plusieurs trophées. Preuve que le départ de Karim Benzema l’été dernier n’affecte pas les Merengue. Bien au contraire.

Tout n’est pas encore rentré dans l’ordre pour Karim Benzema. Absent à la reprise de l’entraînement, l’attaquant d’Al-Ittihad avait été mis à l’écart pendant que des rumeurs persistantes évoquaient ses envies d’ailleurs cet hiver. Finalement, le Français n’a pas quitté l’Arabie Saoudite et a même convaincu ses supérieurs de le réintégrer ou groupe, du moins en ce qui concerne les séances d’entraînement. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’a pas été convoqué pour le match de Ligue des Champions asiatique face au club ouzbek du Navbahor Namangan jeudi.

Pendant ce temps-là, tout va bien pour son ancienne équipe du Real Madrid. A tel point que l’Allemand Stefan Effenberg considère son départ comme une bonne nouvelle pour la Maison Blanche. « C'est un mélange de stars expérimentées et de joueurs talentueux et affamés, a commenté l’ancien Bavarois dans les colonnes de Kicker. De plus, Carlo Ancelotti est un entraîneur qui se sent tout simplement bien à Madrid, et qui s'identifie à la tâche. C'était peut-être même une bonne chose pour le Real que Benzema parte et que Vinicius et compagnie restent libres de jouer au premier plan. Le Real a toujours cette faim. C'est simplement le Real Madrid, c'est un mythe. »

Des cadres plus importants que Benzema

Stefan Effenberg estime tout de même que les Merengue ont bien fait de conserver certains cadres. « Il y a des moments dans les matchs à élimination directe où il faut réagir et changer quelque chose. Regardez le Real avec Luka Modric et Toni Kroos qui savent libre un match et qui savent agir, a commenté le consultant. Avec une moyenne d'âge de 23 ans, tu ne gagneras pas la Ligue des Champions. Cela signifie tout au plus : huitièmes de finales, applaudissements et dehors. » Une chose est sûre, c’est que le Real Madrid, même privé d’un avant-centre de haut niveau, ne souffre pas du départ de Karim Benzema.