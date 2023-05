Benzema attaqué, c'est pire que du racisme pour Karim Djaziri

Dans : Liga.

Pour la deuxième fois en quelques jours, Karim Benzema est accusé de ne pas avoir assumé son rôle de capitaine du Real Madrid. C'en est trop pour Karim Djaziri, son ancien conseiller.

Sale semaine pour le Real Madrid avec son élimination en Ligue des Champions et une défaite dans la foulée en championnat face à Valence. Au lendemain de chacun des deux matchs, pour des raisons diverses, Karim Benzema a été pris pour cible en Espagne. Ce sont tout d’abord les consultants qui se sont étonnés de voir le Français se murer dans le silence après la déculottée à Manchester City, le brassard de capitaine lui conférant selon eux la responsabilité de venir s’expliquer devant les médias. Mais ce sont toujours les mêmes joueurs qui ont pris la parole, et notamment un Thibaut Courtois irréprochable, tandis que KB9 a rompu tous ses canaux habituels de communication, lui qui n’a jamais été un grand bavard non plus. La preuve, malgré son statut de capitaine, il ne va jamais aux conférences de presse d’avant-match, Carlo Ancelotti étant souvent accompagné d’un autre cadre du vestiaire.

Benzema trop discret pour un capitaine

Ce dimanche, à l’occasion du match à Valence, Vinicius Junior a été victime d’insultes racistes de la part des fans locaux. Le match a été très brièvement interrompu et le Brésilien a fini par être expulsé avant de prendre la parole pour dénoncer la Liga, ses dirigeants, le public espagnol et la situation dans ce championnat. Encore une fois, Karim Benzema s’est muré dans le silence, avant d’envoyer une photo de soutien sur Instagram à son jeune coéquipier. Pas assez pour les supporters madrilènes, qui estiment que le Français ne se comporte pas du tout comme un véritable leader, qui doit hausser le ton quand des choses ne passent pas.

Pour son ancien conseiller Karim Djaziri, s’en prendre à Karim Benzema est incroyable et cela a provoqué une accusation assez terrible de la part de celui qui est l’agent de Johann Lepenant notamment. « Et pour ceux qui s’en prennent à Benzema au lieu de condamner les actes odieux vous vouliez que Karim saute sur les supporters, prenne le sifflet de l’arbitre pour arrêter le match ou même fasse la police pour arrêter les raclures racistes ? Pour moi vous êtes pire que les racistes », a carrément lancé Karim Djaziri, pour cette publicité dont Karim Benzema se serait bien passé. En tout cas, si le Français devrait logiquement prolonger son contrat au Real Madrid, il devrait aussi garder le brassard de capitaine, même si les socios ont de plus en plus de mal avec son caractère très réservé dans les moments chauds.