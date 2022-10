Benzema après Messi et Ronaldo, enfin un vrai Ballon d’Or !

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema va sûrement remporter le Ballon d’Or 2022 ce lundi soir. L’attaquant du Real Madrid devrait être récompensé pour le travail réalisé tout au long de sa carrière.

Sauf improbable surprise dans les votes, Karim Benzema vit l’un des jours les plus importants de sa carrière. L’attaquant du Real Madrid va recevoir ce lundi soir à Paris le trophée du Ballon d’Or tant convoité. On ne peut imaginer un autre vainqueur après la saison exceptionnelle de l’international tricolore. Le Merengue a en effet porté la Maison Blanche jusqu’aux sacres en Liga et en Ligue des Champions, sans compter ses performances dans le Final Four de la Ligue des Nations remportée par l’équipe de France.

Une saison énorme pour Karim Benzema qui, d’après le journaliste Dominique Sévérac, se démarque des précédents lauréats, selon lui essentiellement plébiscités grâce à leur talent. « C'est l'éloge de la patience, c'est l'éloge du travail, a encensé le chroniqueur de la radio RTL. Karim Benzema, à 34 ans, n'est pas le même joueur qu'à 28 ans. Il n'a cessé de progresser, j'ai rarement vu ça dans l'histoire du football. Les trois derniers Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Lionel Messi, on les a donnés à des prodiges, quelles que soient leurs saisons. »

Benzema de l'ombre à la lumière

« Bon ils faisaient souvent de bonnes saisons mais on trouvait qu'ils avaient un talent incroyable, a expliqué le journaliste. Là c'est vraiment la méritocratie, le joueur qui a travaillé et qui est devenu exceptionnel. » Les plus grands admirateurs de Cristiano Ronaldo rappelleront que le Portugais s’est également démené pour remporter ses cinq Ballons d’Or. Quoi qu’il en soit, Karim Benzema, longtemps dans l’ombre de CR7 au Real Madrid, a effectivement connu une progression impressionnante ces dernières années. Jusqu’à devenir le meilleur joueur de la saison sans la moindre contestation possible.