Barcelone : Laporta paie de sa poche pour inscrire Koundé

Afin de pouvoir engager Jules Koundé, le FC Barcelone a actionné un nouveau levier, puisque le patron du club catalan a sorti son chéquier personnel. Le joueur français pourra donc débuter ce dimanche avec le Barça.

Dans une situation financière catastrophique, le Barça a décidé de vendre des actifs depuis le début de l’été afin de faire un mercato spectaculaire afin d'être capable de ramener le club vers les sommets de la Liga et de l’Europe. Un quitte ou double qui doit désormais se concrétiser sportivement. Parmi les renforts arrivés lors de ce marché ds transferts, outre Robert Lewandowski, le FC Barcelone a recruté pour 50 millions d’euros Jules Koundé, le défenseur international français du FC Séville. Pour financer l’opération, le club catalan a cédé un bout de son maillot ou une partie de son stade, mais quoi qu’il en soit, il fallait ensuite inscrire Jules Koundé en Liga, ce qui obligeait Joan Laporta à entrer dans les clous du fair-play financier. Et malgré quelques départs, et des baisses de salaire acceptées par plusieurs jours, jusqu’à ces derniers jours le défenseur tricolore ne pouvait pas jouer avec son nouveau club. Cependant, le Barça s’est penché sur les règlements et a trouvé comment parvenir à une solution.

Le patron du Barça finance l'inscription de Jules Koundé

Le quotidien sportif barcelonais Sport explique à quelques heures du match entre Barcelone et Valladolid que s’appuyant sur un article des règles de la Liga, Joan Laporta et Ferran Olivé ont tout simplement avancé l’argent nécéssaire à l’inscription de Jules Koundé dans le championnat d’Espagne. Le président du club et son trésorier ont payé de leur poche pour régler rapidement la situation, le Barça s’engageant à les rembourser. Si ce n’était pas le cas, alors cette somme figurera dans la colonne des dépenses la saison prochaine. Pour rappel, on évoquait un montant de 20 millions d’euros pour permettre l’inscription de Jules Koundé en Liga, de quoi imaginer l'investissement fait par les deux dirigeants barcelonais.