Barça : Une blessure de plus pour Ousmane Dembélé

Dans : Liga.

Enfin de retour à un bon niveau après des blessures à répétition, Ousmane Dembélé va être contraint d’observer une nouvelle période d’indisponibilité.

Et pour cause, le FC Barcelone indique ce dimanche midi que son attaquant de 23 ans souffre d’une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Sorti sur blessure face à Cadix (1-2) samedi en Liga, l’international tricolore ne sait pas encore la durée de son indisponibilité. Celle-ci dépendra de l’évolution de la blessure de l’ancien Rennais, indique le Barça dans un communiqué officiel. Un coup dur de plus pour Ousmane Dembélé…