Barça : Merci Messi, Pierre Ménès rêve du duo avec Griezmann

Dans : Liga.

Le FC Barcelone a validé son billet pour la phase finale de la Ligue des Champions ce mercredi, avec un succès en beauté face au Borussia Dortmund (3-1).

Encore une fois, Lionel Messi en a profité pour faire la démonstration de son talent, avec un but et deux passes plus que décisives. Notamment sur la dernière réalisation, où l’Argentin a fixé la défense allemande avec une facilité déconcertante avant de délivrer un caviar à Antoine Griezmann, qui a bien fini le travail. Forcément, en ces temps où les débuts du Français sont suivis de très près et où son adaptation fait l’objet de nombreux doutes, cette combinaison gagnante a son importance, surtout que les deux joueurs sont immédiatement félicités. Pour Pierre Ménès, c’est une action qui risque de compter pour la suite de la saison.



« Et puis, petit aparté pour finir, pour dire que les choses semblent un peu s’améliorer pour Griezmann à Barcelone. Entré en jeu à la place de ce pauvre Dembélé qui s’est tordu la cheville dans un contact avec Guerreiro, l’ancien de l’Atlético a combiné plus souvent qu’à l’accoutumée avec Suarez et Messi et c’est d’ailleurs sur une sublime passe décisive du petit Argentin qu’il a inscrit son premier but en Ligue des Champions sous le maillot blaugrana. Le début d’une vraie amélioration pour Antoine ? », a lancé le consultant sur son blog, histoire de souligner que, si Messi et Griezmann se mettent à réellement combiner, cela peut faire très mal.