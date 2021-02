Barça : Umtiti lynché dans son vestiaire avant le PSG

Dans : Liga.

Cadre du FC Barcelone et de même de l’équipe de France avant la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti a vécu en Russie un tournant de sa carrière.

Dans le bon sens tout d’abord en remportant la Coupe du monde en étant un titulaire jusqu’au bout, mais aussi dans le mauvais en forçant clairement pour tenir avec son genou blessé, et complètement ruiner sa saison suivante. Des montagnes… russes dont le défenseur central ne s’est jamais remis. Après plusieurs pépins physiques, l’ancien lyonnais était en train de revenir dans l’équipe barcelonaise ces derniers temps, mais ses performances ne sont pas au niveau espéré. Récemment, il a pris l’eau dans plusieurs matchs, et se retrouve souvent sorti en cours de jeu, ce qui n’est pas commun pour un défenseur central. Après son match décevant à Séville, tout le vestiaire barcelonais lui est violemment tombé dessus.

Diario Gol raconte ainsi que les cadres que sont Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets ont fait savoir à Ronald Koeman qu’ils ne comprenaient pas pourquoi Umtiti était encore aligné, alors qu’il serait, y compris à l’entrainement, très loin d’être performant. Les ténors du vestiaire ont ainsi bien fait comprendre à leur entraineur qu’il ne faudrait pas que le Français soit aligné contre le PSG la semaine prochaine. Avec les difficultés défensives actuelles du club catalan, cela risque de compléter la mission de l’entraineur néerlandais, qui pourrait faire descendre son compatriote Frenkie De Jong d’un cran et l’aligner en défense centrale. Un sacrifice que tout le Barça semble prêt à faire pour éviter de mettre l’ancien de l’OL dans le 11 de départ. Un signe en tout, cas à l’heure où le PSG pleure Neymar et Di Maria pour cette rencontre, que la situation est aussi compliquée de l’autre côté des Pyrénées.