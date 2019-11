Esp : Umtiti a tout sacrifié pour les Bleus, le Barça ne lui pardonnera pas

Dans : Liga.

Toujours gêné par des blessures au genou, Samuel Umtiti ne parvient pas à enchaîner les matchs. Et le FC Barcelone croit connaître la raison.

Non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Samuel Umtiti n’était pas non plus convié au match amical du FC Barcelone contre Cartagena mercredi. Le club catalan a prétexté une décision sportive, mais il n’est pas difficile de deviner le vrai problème. En effet, le défenseur central est encore et toujours gêné par son genou. La situation dure depuis plus d’un an, ce qui commence sérieusement à agacer en interne.

Le média local Sport évoque un malaise au Barça, qui reproche au Français d’avoir sacrifié le reste de sa carrière pour disputer la Coupe du monde 2018. Rappelons que le Blaugrana avait choisi un traitement sur la durée, alors que ses supérieurs lui conseillaient une opération qui l’aurait empêché de devenir champion du monde. Résultat, le Barça estime que sa présence en Russie est à l’origine de ses problèmes persistants.

Le Barça veut s’en débarrasser

Et comme si cela ne suffisait pas, Umtiti assure qu’il ne regrette pas sa décision, au risque d’énerver encore un peu plus ses dirigeants. Du côté du Camp Nou, on craint désormais que l’ancien Lyonnais devienne le nouveau Thomas Vermaelen, connu pour ses blessures à répétition. Il faut dire que l’international tricolore, incapable d’enchaîner deux matchs, avait obtenu une grosse revalorisation juste avant le Mondial 2018. Près d’un an plus tard, le Barça veut s’en débarrasser et cherche son remplaçant...