Barça : Ousmane Dembélé, le joueur de cristal craque pour la 8e fois

Dans : Liga, Foot Europeen.

De retour de blessure mardi contre Villarreal (2-1), Ousmane Dembélé semblait se plaindre de douleurs à la cuisse sur la pelouse du Camp Nou.

Rien de grave a priori puisque l’ailier français avait terminé la partie sans trop inquiéter Ernesto Valverde. « J'espère que c'est de la paranoïa », avait réagi l’entraîneur du Barça compte tenu de la fragilité de son joueur. Un diagnostic que l’on pensait confirmé suite à la convocation de Dembélé pour le match face à Getafe ce samedi. Seulement voilà, l’ancien Rennais a dû déclarer forfait deux heures avant la rencontre pour une gêne à la cuisse gauche.

« Il souffrait de douleurs à la fin de l'entraînement hier (vendredi) et on a décidé de voyager avec 19 joueurs au cas où la douleur se calmait, a expliqué Jon Aspiazu, l’adjoint de Valverde, sur Barça TV. Il n'a pas eu de bonnes sensations et on a préféré qu'il se repose en vue des prochains matchs. » Des examens sont évidemment prévus à son retour à Barcelone. Mais sauf miracle, cette huitième blessure de l’international tricolore au Barça devrait l’empêcher d’affronter l’Inter Milan mercredi en Ligue des Champions.