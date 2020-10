Barça : Messi et ses amis aiment l'argent, la fête est finie !

Dans : Liga.

Face aux importantes difficultés économiques que connaît le club, Josep Maria Bartomeu va prendre une décision radicale. Et ce, même si les joueurs ne donnent pas leur accord.

L’après-confinement est difficile pour les clubs. Les comptes sont toujours autant marqués par la pandémie de coronavirus, notamment en raison des matches à huis clos ou devant une jauge réduite de spectateurs. Les géants européens ne sont pas épargnés à l’image du FC Barcelone. Au début du mois, le club a annoncé des pertes de 97 ME. Un constat alarmant pour l'écurie barcelonaise qui cherche une solution pour redresser sa situation économique. Selon SER Catalunya, les décisionnaires du Barça ont opté pour une réduction de salaire de 30%. Le club doit trouver un accord avec ses joueurs et a jusqu’au 5 novembre pour y parvenir. Et cela ne s’annoncera pas facile comme le souligne la radio espagnole.

« Certains joueurs comprennent la situation et acceptent la réduction, beaucoup ne sont pas d'accord et se méfient de la façon dont le club est géré par cette directive, et d'autres ne répondent pas directement parce qu'ils comprennent que Bartomeu n'est pas un interlocuteur valable », peut-on lire. Si aucun accord n’est trouvé avant la date butoir du 5 novembre, le Barça pourrait tout de même appliquer cette baisse de revenus, au risque de devoir régler le confit avec ses joueurs devant la justice. Le FC Barcelone a déjà prévenu par voie postale Lionel Messi et consorts de sa volonté de trouver un terrain d’entente avec ces derniers. Les joueurs ont, eux, eu recours à un avocat spécialisé dans le droit du travail.