Barça : Le fiasco se confirme, Neymar ne reviendra jamais

Le FC Barcelone a annoncé des pertes de 97 ME après la crise liée au coronavirus. Un bilan financier dramatique qui vient enterrer les espoirs de faire revenir Neymar.

L’après-confinement est difficile pour les clubs professionnels. Il n’y a plus de revenus liés à la billetterie (ou très peu dans les rares championnats accueillant du public) mais les clubs doivent continuer à payer leurs joueurs. Une situation qui n’épargne pas les plus gros clubs européens. Frappé de plein fouet par la crise, le FC Barcelone doit désormais faire les comptes. Et ils ne sont pas bons du tout. Dans un communiqué, le club catalan présente des pertes de 97 ME suite à la pandémie de Covid-19. Le budget du club pour la saison 2020-2021 est donc estimé à 791 ME, un montant bien éloigné du milliard d’euros de chiffre d’affaires que visait le club blaugrana.

Ce constat catastrophique vient mettre un coup aux dirigeants mais aussi aux supporters. Alors que des grands noms circulaient comme celui de Lautaro Martinez depuis des mois sur le mercato, il va falloir faire une croix dessus. Ce bilan financier met également fin aux espoirs de faire revenir Neymar en Catalogne. Le Barça devra passer son tour dans ce dossier alors que ça devrait sérieusement s’agiter autour du Brésilien au prochain mercato estival. Lionel Messi va, lui, effectuer sa dernière saison au FCB, il aurait ainsi été difficile de voir débarquer le Brésilien au moment où l'Argentin s'en va. Un gros concurrent tombe dans le dossier Neymar, ce qui va ravir les autres écuries européennes qui envisagent de se positionner dessus.