Barça : Messi bloqué, une incroyable menace brandie !

Le feuilleton Lionel Messi continue d’agiter la planète football, alors que l’Argentin a séché la reprise de l’entraînement au FC Barcelone.

Lassé par la politique sportive du club et par les échecs à répétition de celui-ci sur la scène européenne depuis plusieurs saisons, Lionel Messi souhaite quitter la Catalogne. Il s’estime libre de tout contrat, tandis que la direction de Barcelone reste inflexible sur la clause libératoire à 700 ME, toujours valable selon le président Josep Maria Bartomeu. A ce tarif-là, et si Barcelone refusait de négocier un transfert à la baisse, il est clair que Lionel Messi n’aurait aucune chance de quitter le Camp Nou. Selon les informations obtenues par ESPN, l’unique manière pour Lionel Messi de rompre son contrat avec Barcelone serait ainsi d’attendre patiemment l’été prochain.

Or, il semblerait que Lionel Messi ait pris la décision irrévocable de ne plus jouer sous les couleurs du FC Barcelone. Dès lors, la question d’une saison blanche se pose sérieusement dans l’entourage du joueur, le Ballon d’Or n’ayant absolument pas l’intention de faire machine arrière en reprenant le chemin de l’entraînement. A 33 ans, Lionel Messi est-il réellement prêt à sacrifier une saison entière afin de quitter Barcelone à l’été 2021 ? Selon le média, la question se pose et risque d’agiter la toile dans les heures à venir. D’autant plus que Manchester City, son principal courtisan, ne semble plus aussi certain de vouloir payer les sommes astronomiques évoquées depuis une semaine afin de recruter Lionel Messi, malgré l’intérêt certain de Pep Guardiola pour le génie argentin. Le feuilleton ne fait que commencer et visiblement, il sera riche en surprises et en rebondissements…