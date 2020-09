Barça : Coup de théâtre, City renonce à se payer Messi !

Dans : Mercato.

La semaine qui vient s’annonce décisive pour Lionel Messi, mais de nouvelles informations continuent de mettre le feu dans tous les sens.

L'entourage de l'Argentin va rencontrer la direction du FC Barcelone pour lui signifier de vive voix son désir de changer d’air, même s’il a un contrat en cours pour une saison. Ses avocats contestent le fait qu'il ne puisse pas partir librement, et cela risque de provoquer de vives tensions, sachant que le président catalan Josep Maria Bartomeu ne veut pas être celui qui perdra Messi. Surtout sans récupérer un centime. Des discussions décisives, mais qui ne tiennent que si l’Argentin a un point de chute. Manchester City tenait clairement la corde ces derniers jours, notamment avec la possibilité de rejoindre une équipe ambitieuse sous la coupe de Pep Guardiola, entraineur du meilleur Barça des années 2000 avec Messi en tête d’affiche.

Guardiola prévient Messi

Le club anglais est loin d’être pauvre, avec le soutien des Emirats Arabes Unis, et tout semblait donc coller. Mais une confidence de l’entraîneur catalan est en train de tout changer. En effet, selon Mundo Deportivo, Pep Guardiola aurait récemment discuté avec La Pulga au sujet d’une éventuelle future collaboration. Si la signature de Messi ferait rêver n’importe quel coach, Guardiola connait très bien les arcanes de son club, et les grosses gouttes de sueur déjà rencontrées pour passer le fair-play financier cette année. Résultat, l’opération financière pour le faire venir est jugée comme extrêmement compliquée, et Guardiola aurait ainsi prévenu Messi de ne pas trop s’enflammer.

Messi oui, à condition d'être gratuit

Pour le quotidien espagnol, le feu vert pour recruter le sextuple Ballon d’Or n’est pas donné au sein du club, et la moindre indemnité pour le faire venir serait impossible à débourser financièrement. A Messi de parvenir à se libérer de son contrat avec le Barça, ce qui est loin d’être gagné, la Liga ayant reconnu la validité de la clause libératoire à 700 ME. Voilà pourquoi le numéro 10 du FC Barcelone a été prévenu que City ne pourrait certainement pas faire n’importe quoi pour le faire venir, et Guardiola aurait ainsi expliqué à Messi qu’il pourrait bien devoir rester une saison de plus en Catalogne. A moins que le PSG ne parvienne lui, à concilier tout cela financièrement.