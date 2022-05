Mahrez pour se consoler, le Real tente d’oublier Mbappé

Dans : Liga.

Malgré l’accord avec le Real Madrid, Kylian Mbappé serait désormais proche d’une prolongation au Paris Saint-Germain. Il s’agirait d’une grosse déception pour les Merengue qui espèrent vite passer à autre chose.

Dans la capitale espagnole, l’inquiétude a subitement remplacé l’optimisme. Alors que l’on disait le Paris Saint-Germain capable de tout, le Real Madrid et la presse locale affichaient une étonnante sérénité quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Puis le champion de France a transmis sa dernière offre cette semaine et inversé la situation en sa faveur, si l’on en croit certaines sources. Et cette fois, la Maison Blanche commence sérieusement à envisager un échec sur ce dossier. Mais il n’est pas question pour les Merengue d’accuser le coup.

😡 La colère de @As_TomasRoncero qui interpelle Kylian Mbappé.



« Tu seras le plus pauvre du monde en voyant comment le Real continue de gagner des Champions » 🏆 pic.twitter.com/bpQHp2csyA — Real France (@realfrance_fr) May 20, 2022

Le Real Madrid, qui espérait une pause dans ce feuilleton avant sa finale de la Ligue des Champions contre Liverpool le 28 mai, se prépare à encaisser sans le moindre regret. Le quotidien Marca affirme que la direction pense avoir fait le nécessaire, en trouvant un accord avec Kylian Mbappé sans manquer de respect au Paris Saint-Germain. De plus, le cador de Liga, encore dans l’incertitude jusqu’à l’annonce définitive du Parisien, n’a jamais exclu un tel revirement de situation. Les Madrilènes connaissent la puissance financière du Paris Saint-Germain et s’attendaient à une énorme pression sur l’attaquant en fin de contrat.

Mahrez à prix abordable ?

Quoi qu’il en soit, si le gamin de Bondy venait à refuser son offre, le Real Madrid n’y verrait rien de dramatique. Le champion d’Espagne serait persuadé de pouvoir avancer sans Kylian Mbappé, et avec d’autres nouveaux joueurs. A ce sujet, Foot Mercato croit savoir que Riyad Mahrez fait partie des alternatives étudiées. L’ailier de Manchester City arrive à un an de la fin de son contrat. Et l’international algérien, lui, ne semble pas parti pour prolonger dans les prochains jours.