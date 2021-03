Barça : Laporta prépare un onze de rêve pour convaincre Messi

Dans : Liga.

Éliminé de la Ligue des Champions les armes à la main face au Paris Saint-Germain mercredi, le FC Barcelone prépare une grosse révolution pour le prochain mercato. Avec le nouveau président Joan Laporta à la baguette.

En cette fin de saison, le Barça a encore deux trophées à gagner. D’abord en Liga, où le club catalan est deuxième, à six points de l’Atlético Madrid. Mais aussi en Coupe du Roi, où la formation de Lionel Messi affrontera Bilbao en finale. Malgré ces échéances importantes, la fin de l’aventure en C1 a déjà sonné l’heure de la révolution. Un renouveau qui passera par le marché des transferts. Pour son nouveau mandat, Joan Laporta a de grandes ambitions pour les Blaugrana. Même si le FCB sera limité dans ses choix à cause de la crise financière, le Barça veut retrouver une équipe de très haut niveau, pour viser à nouveau la Ligue des Champions, plus soulevée à Barcelone depuis 2015… Pour cela, Laporta veut faire quelques retouches dans l’effectif de Ronald Koeman, comme l’explique Marca.

Eric García pour mettre les Français dehors

Pas au niveau du poste de gardien de but, où Marc-André ter Stegen, sous contrat jusqu’en 2025, restera en place, malgré une saison compliquée. En défense par contre, le changement sera central. Si le Barça va faire confiance en Jordi Alba à gauche, à Dest à droite et à Piqué, c’est Eric García, en fin de contrat du côté de Manchester City, qui doit logiquement récupérer le costume de défenseur central gauche, avec Ronald Araújo comme supplément. Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour les Français Lenglet et Umtiti. Dans l’entrejeu ensuite, le duo De Jong - Pedri pourrait être concurrencé par Georginio Wijnaldum, le Néerlandais de Liverpool pouvant débarquer de manière gratuite à Barcelone.

Aguero pour satisfaire Messi

Sur les côtés, Ousmane Dembélé et Ansu Fati tiennent la corde pour alimenter un duo d’attaque mené par… Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d’Or pourrait finalement se laisser tenter par une prolongation du côté du Camp Nou. Et pour cela, l’arrivée de Sergio Agüero serait un atout de poids. En partance de Man City, le Kun disposerait même d’une offre formelle de la part des Catalans, selon TyC. En plus du buteur argentin, le Barça pourrait aussi recruter le Lyonnais Memphis Depay. Mais pour faire venir tout ce joli monde, Laporta sait que sa direction sportive va devoir vendre plusieurs joueurs, comme Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Coutinho ou Roberto, lors du prochain mercato. Autant dire que la révolution tant désirée par le nouveau président va mettre des semaines à se finaliser...