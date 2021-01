PSG : Garcia à Paris, un indice change la donne

Dans : PSG.

Priorité du FC Barcelone dans l’optique du prochain mercato estival, Eric Garcia figure également sur les tablettes du PSG.

Libre comme l’air en juin prochain, le défenseur central de Manchester City a la cote. Formé au Barça, il est la priorité du club blaugrana, qui cherche désespérément à se renforcer en défense. Mais à en croire les informations de la presse espagnole, le Paris Saint-Germain est également candidat à la signature de l’Espagnol de 20 ans, alors que Thiago Silva et Tanguy Kouassi n’ont pas été numériquement remplacés l’été dernier. En raison d’une concurrence moins forte au sein de l’effectif et parce qu’il s’agit de son club formateur, le FC Barcelone est le favori pour accueillir Eric Garcia. Mais le Paris SG dispose d’un sérieux atout dans ce dossier selon le Mundo Deportivo.

Le média catalan croit savoir que le représentant d’Éric Garcia, un certain Ivan de la Pena, est un très bon ami… de Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Un indice crucial qui pourrait bien avoir une incidence au moment du choix du défenseur de Manchester City, dont le départ ne fait plus aucun doute. Par ailleurs, le média catalan nous apprend qu’outre le Paris SG et le FC Barcelone, un troisième club est récemment entré dans la danse afin d’accueillir Eric Garcia. Il s’agit d’Arsenal, dont la défense fait peur depuis quelques saisons et qui souhaiterait profiter de la présence de son entraîneur espagnol Mikel Arteta pour convaincre le joueur. Chez les Gunners, l’espoir de City serait carrément le taulier de la défense. Reste que la probable absence d’Arsenal en coupe d’Europe la saison prochaine semble être un frein rédhibitoire à la candidature du club londonien…