Barça : L'Argentine annonce la prolongation de Messi !

Courtisé par le PSG et Manchester City au mercato, Lionel Messi est en passe de prolonger son contrat en faveur du FC Barcelone.

Le dossier Lionel Messi touche à sa fin. Désireux de quitter Barcelone l’été dernier, La Pulga pouvait profiter de sa liberté contractuelle au mois de juin pour faire ses valises et découvrir un second club au cours de sa carrière. Il n’en sera finalement rien. Convaincu par le nouveau président Joan Laporta, l’international argentin va prolonger son contrat au FC Barcelone. Et cette fois, les choses semblent bien engagées puisque la chaîne ESPN en Argentine confirme l’imminence de la prolongation du Ballon d’Or en Catalogne. Les détails financiers de l’accord trouvé entre le clan Messi et le Barça n’ont pas encore fuité.

La semaine dernière, la chaîne de télévision catalane TV3 dévoilait les exigences de Lionel Messi. L’Argentin réclamait deux ans de contrat à Barcelone afin de préparer le Mondial 2022 au Qatar dans les meilleures conditions sportives et familiales. Par la suite, l’international argentin s’imagine découvrir la Major League Soccer dans la franchise de David Beckham aux Etats-Unis. Enfin, le média dévoilait que Lionel Messi souhaitait inclure dans sa prolongation de contrat un projet de reconversion au sein du FC Barcelone à l’issue de sa carrière de joueur professionnel. Reste maintenant à voir si Joan Laporta a accédé à toutes les requêtes de sa star et si oui, à quelles conditions financières Lionel Messi a prolongé. L’annonce de cette grande nouvelle n’est en tout cas pas une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, qui courtisait Lionel Messi mais qui va surtout voir les rumeurs se multiplier au sujet d’un potentiel retour de Neymar en Catalogne. Et pour cause, le Brésilien tarde à officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026, et n’a jamais caché qu’il souhaitait plus que tout retrouver Lionel Messi.