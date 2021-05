PSG : Neymar temporise, le Barça est dans le coup

Dans : PSG.

A l’instar de celle de Kylian Mbappé, la prolongation de Neymar se fait attendre au Paris Saint-Germain.

Cela fait pourtant de longues semaines que le PSG laisse sous-entendre que tout est réglé pour la signature du nouveau contrat de Neymar. Un accord financier a été trouvé pour une prolongation jusqu’en juin 2026, et une officialisation était attendue avant le match aller entre le Paris SG et Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Légitimement, les supporters franciliens se demandent ce qui bloque, la grande annonce de la prolongation de Neymar se faisant attendre. Dans son édition du jour, le quotidien Sport apporte quelques éléments de réponse. Selon le média espagnol, Neymar a été informé de l’intérêt du FC Barcelone à son égard et fait le choix de temporiser le dossier de sa prolongation avec le PSG, au cas où les Blaugrana seraient en mesure de faire une offre pour le recruter.

Fraîchement élu par les Socios à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta est ambitieux. Il souhaite prolonger Lionel Messi et s’offrir Neymar, histoire de réunir les deux amis au Camp Nou. En fin de contrat au mois de juin, l’international argentin est plutôt emballé à l’idée de prolonger. Pour parvenir à recruter Neymar, le Barça devra en revanche dégraisser massivement. En effet, le média ne cache pas que seules des ventes de joueurs phares durant le prochain mercato estival pourraient permettre au vice-champion d’Espagne en titre de recruter Neymar. Antoine Griezmann est bien évidemment ciblé au même titre que Philippe Coutinho. Quoi qu’il en soit, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’apprécieront pas de se faire mener ainsi en bateau bien longtemps. Dans les prochaines semaines, le PSG devrait lancer un ultimatum à Neymar, afin que ce petit jeu du chat et de la souris prenne fin au plus vite dans le souci, notamment, de préparer le prochain mercato estival.