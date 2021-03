Barça : Haaland après Messi s'il part au PSG ?

Dans : Liga.

Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Alors du côté du FC Barcelone, on ne veut pas rester sans réaction si Lionel Messi décide de partir à la fin de son contrat. Erling Haaland serait la priorité du Barça.

Joan Laporta a toujours l’espoir de convaincre Lionel Messi de prolonger avec le FC Barcelone, mais pour l’instant le joueur argentin ne s’est engagé à rien. Du côté du patron du Barça, on est bien conscient que ce n’est pas en juin qu’il faudra décider des joueurs à recruter pour la saison prochaine, Ronald Koeman souhaitant avoir un effectif à la hauteur des espoirs des supporters catalans. Et c’est une évidence, ce n’est pas en recrutant Memphis Depay ou en prolongeant Ousmane Dembélé que le FC Barcelone fera oublier le départ de Lionel Messi, surtout si ce dernier file au Paris Saint-Germain retrouver Neymar, ce qui est le cauchemar du Barça. Alors, selon le quotidien sportif Sport, le plan A du club catalan, si le sextuple Ballon d’Or doit signer au PSG ou ailleurs, est Erling Haaland, la star norvégienne du Borussia Dortmund.

Haaland, c'est 150ME à payer pour le Barça

Erling Haaland serait, aux yeux de Joan Laporta, le joueur idéal pour succéder à Lionel Messi, même si le Barça est réaliste. « Il sera impossible de remplacer Messi car il est irremplaçable, mais le Barça a besoin de trouver un joueur capable de guider l’équipe lorsque l'Argentin sera parti. Le club a essayé avec Neymar, mais le Brésilien est allé au PSG pour l'argent et, aujourd'hui, il n'y a que deux footballeurs qui, en raison de leur jeunesse et de leurs qualités, peuvent réussir. L'un d'eux est Mbappé, et il semble qu'il ne quittera pas le PSG et, l'autre, c'est Haaland (…) Il peut y avoir des doutes quant à savoir si Haaland pourra ou non rejoindre le Barça, mais il est clair que ce serait une signature stratégique et passionnante après une saison avec trop de problèmes au sein du club », explique Lluís Miguelsanz, journaliste de Sport. Cependant, pour espérer s’offrir le joueur de Dortmund, le FC Barcelone va devoir débourser au moins 150ME, le club allemand ayant déjà clairement affiché la couleur. Et dans le dossier Haaland, la concurrence sera telle qu’on ne voit pas ce tarif baisser.