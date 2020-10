Barça : Griezmann a dérapé, Koeman le lui fait regretter

Dans : Liga.

Mécontent de son utilisation sur un côté au FC Barcelone, Antoine Griezmann était ravi de retrouver l’axe en équipe de France et l’a clairement fait savoir. Peut-être même un peu trop.

« Le coach sait où me mettre donc je profite de cette situation, de cette place et de la confiance de tout le monde », a glissé Antoine Griezmann après la victoire de l’équipe de France en Croatie (2-1) mercredi en Ligue des Nations, dans un message flatteur pour le sélectionneur Didier Deschamps. En revanche, Ronald Koeman peut l’interpréter comme une critique de l’attaquant qu’il utilise sur le côté droit malgré sa préférence pour un poste axial.

C’est pourquoi l’entraîneur du FC Barcelone s’est expliqué avec le Français, avant de le recadrer publiquement. « Tout le monde peut dire ce qu’il pense. J’ai parlé avec Antoine sur sa position, sur son rôle et ses performances passées. Je recherche le meilleur pour l’équipe et je pense que sa place est sur l’aile droite, a confié le Néerlandais. Il peut jouer aux trois positions (devant) et je décide pour le bien de l’équipe. Ensuite, chaque joueur doit en tirer le meilleur parti. »

« L’entraîneur commande »

« Quand j'étais sélectionneur, il a joué sur l'aile droite contre les Pays-Bas, a rappelé Koeman. Il fait de son mieux, il travaille dur et il a eu trois ou quatre opportunités dont il aurait dû tirer avantage pour marquer. Je n'ai aucun problème avec Antoine. L'entraîneur commande et le joueur doit donner le meilleur de lui-même. Nous ne pouvons pas jouer avec 10 joueurs en position de numéro 10. » La place est effectivement réservée à Philippe Coutinho, l’ancien flop du Barça qui semble retrouver son meilleur niveau. Un exemple à suivre pour Griezmann ?