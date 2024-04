Le Real va faire une razzia en France au mercato

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Le Real Madrid s'apprête à recruter un nouveau joueur français pour la saison prochaine avec Kylian Mbappé. Mais outre l'attaquant parisien, un autre joueur français est la priorité du club espagnol.

Avec Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et bientôt Kylian Mbappé, le Real Madrid va avoir un fort accent français pour la saison prochaine. Si la signature de l'attaquant du PSG n'a pas encore été officialisée, il ne fait aucun doute que le joueur de 25 ans sera un joueur du club de la Maison Blanche pour la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a l'objectif de remporter la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d'Or et c'est à Madrid qu'il souhaite y parvenir. Mais en plus de Kylian Mbappé, les Merengues pistent un deuxième joueur français. D'après les informations du site El Nacional.Cat, le Real Madrid va formuler une offre à Lille pour s'offrir les services de Leny Yoro.

Le Real Madrid augmente son quota de Français

À l'instar de Raphaël Varane par le passé, le Real Madrid veut faire de Leny Yoro son futur roc, en lui faisant gravir les étapes dès son plus jeune âge. Le défenseur central est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 à son poste et se rapproche d'un niveau international. Jouer dans un grand club européen est la prochaine étape logique de sa carrière et le Real Madrid prévoit de l'accueillir. Le PSG suit également le joueur de 18 ans mais les Madrilènes semblent avoir une longueur d'avance. Leny Yoro est évalué à 60 millions d'euros. Un prix assez élevé pour un joueur qui a disputé à peine plus de 50 matchs professionnels depuis le début de sa carrière. Enfin, le géant espagnol négocie également avec le Bayern Munich et Alphonso Davies pour le recruter le latéral canadien qui pourrait être la troisième recrue du mercato estival.