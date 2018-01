Barça : Coutinho zappe les 160ME, il veut juste tout gagner !

Dans : Liga, Foot Europeen, Premier League.

Officiellement transféré de Liverpool au FC Barcelone pour 160 millions d'euros durant le week-end dernier, Philippe Coutinho a donné son premier ressenti.

Ce lundi, le Barça a vécu au rythme du « Coutinho Day ». Devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club catalan au cours de ce mercato hivernal, l'international brésilien a d'abord été présenté par le président Josep Maria Bartomeu avant d'être applaudi par plus de 7 000 spectateurs présents dans les tribunes du Camp Nou, où il a effectué ses premiers jongles malgré sa blessure. Pour terminer sa première journée comme joueur du FCB, le milieu offensif de 25 ans a expliqué, avec le sourire, les raisons de son choix devant un parterre de 160 journalistes.

« Je suis très heureux. C’est un rêve qui se réalise ! Je veux remercier beaucoup de monde : Dieu en premier lieu. Ma famille ensuite. Je voudrais évidemment remercier le Barça et ses dirigeants pour tous leurs efforts. Je remercie aussi Liverpool pour les 5 années passées là-bas. Ils ont compris que mon rêve et mon envie étaient de venir ici. Liverpool a respecté la parole donnée. Je suis très heureux de rejoindre ma nouvelle maison. Le Barça est la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Beaucoup de stars ont joué ici, beaucoup de mes idoles aussi. Certaines y jouent d’ailleurs encore. C’est un grand honneur pour moi. Mais le thème financier regarde plutôt les clubs. Moi, je veux être heureux ici, gagner des titres, prendre du plaisir. Je ne pense qu’à ça. Ce que j’aime, c’est bien jouer, prendre du plaisir, rendre les gens heureux. Ensuite, c’est à l’entraîneur de choisir. J’espère pouvoir m’adapter le plus rapidement possible à tous mes partenaires », a lancé, en conférence de presse, Coutinho, qui a donc hâte de faire des malheurs au Barça avec son ami Suarez, le « génie » Iniesta, et Messi, avec qui il espère rapidement faire oublier Neymar.