Barça : Après Messi, Tebas va s’occuper du cas Xavi

Par Eric Bethsy

Ravi d’annoncer la nomination de Xavi en tant qu’entraîneur la nuit dernière, le FC Barcelone s’expose à une étude approfondie de Javier Tebas. Le patron de la Liga, comme il l’avait fait pour la prolongation de Lionel Messi, va s’assurer que le club catalan respecte bien le fair-play financier imposé par le championnat espagnol.

Alors que le retour de Xavi ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs jours, le feuilleton a été plus compliqué que prévu pour le FC Barcelone. Les dirigeants de l’Espagnol à Al-Sadd ont rapidement communiqué sur un terrain d’entente entre toutes les parties. Un accord rapidement démenti via la presse par le Barça, qui y voyait plutôt un coup de pression des Qataris. En effet, ces derniers réclamaient le paiement de la clause libératoire de Xavi fixée à 5 millions d’euros.

Tebas ne lâche pas le Barça

Etant donné l’état de ses finances, le pensionnaire de Liga s’en serait bien passé. Et a donc convaincu son nouvel entraîneur d’en payer la moitié. Il n’empêche que cette opération sera comptabilisée comme un transfert classique, sous le regard attentif de Javier Tebas. Rappelons que cet été, le patron de la Liga s’est montré intransigeant sur le fair-play financier instauré dans le championnat espagnol. Quitte à empêcher les Blaugrana de conserver Lionel Messi.

Selon les informations du quotidien Marca, le dirigeant va donc de nouveau étudier l’opération du Barça pour savoir si le club respecte la limite. Tous les points seront étudiés, à commencer par le paiement de la clause libératoire qui devrait être réglée en plusieurs versements jusqu’en juin 2024, date de la fin du contrat signé par Xavi. Mais ce n’est pas tout. La Liga va également s’attarder sur le salaire de l’ancien milieu, en s’assurant que le technicien ne sera pas trop augmenté d’une saison à l’autre. Autant dire que le Barça n’aura pas le droit à l’erreur sur ce coup.